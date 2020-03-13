Уже скоро, а именно 21 марта, в Таштаголе на горе Туманная пройдет VII открытый благотворительный чемпионат по зимним видам спорта «Кубок благотворителя «Золотая Шория». На это мероприятие приглашают всех активных и неравнодушных!

Во всех подробностях о предстоящем событии сегодня на радио «Кузбасс FM» рассказали Александр Бессмертных, наш знаменитый земляк, лыжник, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 г., а также Елена Малахова, зампредседателя Российского Красного креста.

К слову, на чемпионате в третий раз пройдет именная лыжная гонка Александра Бессмертных, который лично возглавит команду соревнующихся. Когда ещё у вас будет возможность прокатиться на одной трассе вместе с олимпийским призёром?!