К такому выводу пришли представители Законодательного Собрания Кузбасса, представители профильных ведомств и бизнеса на встрече в областном Парламенте.

Идея развития кролиководства как отдельного направления сельского хозяйства региона пришла неслучайно. В Кузбассе существует уникальное предприятие этой сферы, одно из крупнейших в Сибири.

ООО «Зеленая долина» – единственное в Кузбассе кролиководческое предприятие промышленного масштаба. Здесь единовременно выращивается около 7 тысяч животных.

«В прошлом году на объезде ряда муниципальных образований, когда мы знакомились с результатами реализации национальных проектов, в Кемеровском районе отметили уникальное производство – кроличью ферму. Таких за Уралом всего две – у нас и в Забайкальском крае, в городе Чита. Это предприятие набрало обороты и существует без какой-либо поддержки со стороны государства. А позже выяснилось, что в статистике того факта, что регион производит крольчатину, вообще нет», – отмечает зампредседателя Парламента Кузбасса Юрий Скворцов.

О преимуществах развития кролиководства, о государственной поддержке этой отрасли, а также о том, чему может способствовать развитие кроликовых ферм в регионе, читайте в газете «Кузбасс».