Тесты на коронавирус (COVID-19) дали отрицательный результат еще у троих из девяти жителей Кузбасса, госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ранее заболевание коронавирусом не подтвердилось у четырех пациентов, таким образом, возможными носителями инфекции остаются только 2 человека из девяти. Несмотря на это, все 9 пациентов остаются в медицинских учреждениях под наблюдением врачей. Еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 получают лечение в кемеровской инфекционной больнице, сообщил заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник на пресс-конференции в администрации правительства Кузбасса 16 марта.

«С пятницы в Кузбассе не было выявлено ни одного нового случая заболевания. Два гражданина, у которых подтвердилось наличие вируса, находятся в кемеровской инфекционной больнице. У них отмечается положительная динамика в лечении. Из девяти человек, которые контактировали с заболевшими, у шестерых результат исследований на вирус показал отрицательный результат, еще у одного человека обнаружен грипп», — сказал Алексей Цигельник.

«Ситуация с коронавирусом в России контролируемая, в Кузбассе – абсолютно контролируемая», — подчеркнул заместитель губернатора. Он также посоветовал кузбассовцам соблюдать простые правила личной безопасности для профилактики заболевания.

«Нет смысла массово скупать средства дезинфекции, загружать линии медицинских учреждений эмоциональными звонками и, в целом, паниковать», – отметил замгубернатора.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России в СФО, профессор КемГМУ Елена Брусина перечислила на пресс-конференции несколько правил, которые доказали эффективность в борьбе с новым вирусом и другими инфекционными заболеваниями: отказ от посещения мест массового скопления людей, частое мытье рук, проветривание помещений. Особое внимание рекомендуется уделять пожилым гражданам, так новый вирус может дать осложнения у людей старше 60 лет.

«К этому возрасту у человека появляются хронические заболевания, которые могут обостриться именно под влиянием COVID-19. По итогам исследований 80 тыс. заболевших, 80 % переносят вирус в легкой форме. Детей среди заразившихся очень мало», – сказала Елена Брусина.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.