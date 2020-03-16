Правительство Кузбасса просит жителей региона оказывать полное содействие медикам в условиях распространения коронавирусной инфекции. Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно, соблюдая простые правила. Основные рекомендации для защиты от инфекции — в сюжете Дарьи Рыльских.

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции сходны с признаками обычного сезонного гриппа: высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах.

Существует мнение, что маски могут защитить от вирусов. На самом деле это не так. Маски могут использовать уже зараженные люди, чтобы защитить окружающих.

Врачи уверяют: если маску надевает здоровый человек, она способна защитить лишь на час. После — бесполезна. Какие профилактические действия предпринимать, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом?

Самое важное — поддерживать чистоту рук, а когда кашляете или чихаете — прикрывать нос и рот одноразовой салфеткой.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах. Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.

Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. Обычно мы неосознанно совершаем такие прикосновения в среднем 15 раз в час.

При появлении симптомов, похожих на коронавирус, оставайтесь дома и сразу вызывайте врача.

Еще одна важная рекомендация — не поддаваться панике. Если вы вернулись из страны с неблагоприятной эпидобстановкой или контактировали с прибывшими оттуда, обращайтесь по телефону «горячей линии»: 8 800 201 25 22.

Автор: Дарья Рыльских