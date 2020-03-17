Как сообщает ГУ МЧС России по области, сейчас в регионе действуют 35 из 44 переправ. Закрыты уже 9 ледовых дорог в Промышленновском, Чебулинском, Яшкинском, Крапивинском, Кемеровском муниципальных округах. 17 марта в плановом режиме перестанут действовать еще несколько.

За состоянием переправ ежедневно следят: чистят от снега, замеряют толщину льда. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России контролируют соблюдение мер безопасности на этих объектах и проводят рейды в местах массового выхода людей на лед, чтобы предотвратить нарушения кузбассовцам правил безопасного поведения на зимних водоемах.

Муниципалитеты проводят распиловку льда и ослабляют ледовое поле с помощью бурения лунок. В Таштагольском районе в минувшие выходные пропиливание льда началось на реках Мрассу в поселке Усть-Кабырза, Безымянная в поселке Мрассу и Мунжа в поселке Алтамаш. В поселке Алгаин запланировано продавливание ледового поля с помощью тяжелого трактора на реке Амзас, сообщает пресс-служба райадминистрации.

В Новокузнецком муниципальном районе провели распиловку льда на затороопасных участках, в том числе в поселке Кузедеево на реке Кондома. До конца этой недели пройдет распиловка льда в поселке Осиновое Плесо на реке Верхняя Терсь. По данным пресс-службы муниципалитета, в конце этой недели и начале следующей запланированы чернение и ослабление льда на ледовых переправах, обустроенных на реках Чумыш (поселок Костенково), Кондома (поселок Корчагол), Средняя Терсь и Верхняя Терсь (поселок Осиновое Плесо).

Как отмечает областной департамент по ЧС, для контроля за паводковой обстановкой на север и юг области ближе к началу ледохода намечено направить две оперативные группы спасателей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.