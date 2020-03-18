Сегодня в регион прибыли первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, представители угледобывающих компаний Кузбасса. Они побывали на шахте «Талдинская Западная-1».

Андрей Белоусов после спуска в шахту сказал: «Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям [шахтерам] достойную жизнь и достойную зарплату. Это связано сегодня, прежде всего, с вывозом угля в восточном направлении на экспорт».

В эти минуты проходит совещание, на котором предстоит обсудить проблемы угольной отрасли, а также инвестиционные проекты, реализуемые в области.

Сергей Цивилев выразил благодарность Андрею Рэмовичу за глубокое погружение в реальную ситуацию Кузбасса.