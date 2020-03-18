Сегодня в Кузбасс приехала большая делегация во главе с первым вице-премьером правительства Андреем Белоусовым. Гостей принимали на шахте «Талдинская — Западная-1».

Андрей Белоусов с губернатором Сергеем Цивилевым спустились в шахту, а потом пообедали в столовой с шахтерами.

Во время беседы губернатор Кузбасса сказал: «У ребят растут дети. Нужно определяться, куда их дальше отправлять, какую специальность они себе выберут. Они, конечно, хотят, чтобы шли по стопам. По стопам — значит, они должны быть уверены, что это предприятие угольное будет работать так, что еще сыну и внуку хватит. Значит, нужно не только на один год вывоз угля [обеспечить], нужен вывоз угля на длительную перспективу».

Сергей Цивилев также отметил, что шахтеры – «народ особенный», даже в сложных условиях делает «даже больше, чем нужно, но он никогда за себя не просит».

«Вот это особенность такая в Кузбассе: никогда за себя не просит. Поэтому я сегодня от имени ребят представляю интересы всех жителей Кузбасса. Мы много делаем, Кузбасс очень много делает. Вы видели, как развивается [угольная отрасль], как мы стараемся. Но ситуация сейчас настолько тяжелая, что нам нужна ваша помощь, поддержка правительства», — сказал Сергей Цивилев, обращаясь к вице-премьеру правительства Андрею Белоусову.