Организаторы конкурса – Правительство Кузбасса и Кузбасская торгово-промышленная палата.

На участие в 20-м юбилейном конкурсе «Бренд Кузбасса-2019» подано 134 заявки.

В специальной номинации «Народный бренд Кузбасса — 2019», в которой участвуют все подавшие заявки предприятия, организации и муниципальные образования, победитель определяется по наибольшему числу набранных интернет-голосов пользователей.

Для голосования необходимо перейти на сайт конкурса http://brend-42.ru и в меню выбрать рубрику «Голосование», при переходе на которую выпадает перечень названий компаний-участников и их логотипы. Нажимая на иконку «проголосовать» под конкретным предприятием (муниципальным образованием) и используя свою учетную запись в одной из популярных социальных сетей (Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники), можно отдать свой голос за участника конкурса. С одной учетной записи можно проголосовать за одну компанию-участника.

Онлайн-голосование стартует 23 марта с 10:00 по местному времени и продлится до 16:00 30 марта.

Победитель в номинации «Народный бренд Кузбасса-2019» будет объявлен на церемонии подведения итогов конкурса «Бренд Кузбасса — 2019».

Подробную информацию об этом этапе конкурса можно узнать по телефону: 8(384-2) 77-74-55.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.