Распоряжение по усилению мер против распространения новой коронавирусной инфекции подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в связи с ухудшением ситуации в мире по распространению COVID-19.

Согласно документу, круг участников разрешенных театрально-зрелищных, культурно-просветительских, спортивных и других массовых мероприятий сократился с 1000 до 100 человек.

Гражданам, прибывшим из стран, эпидемически неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, необходимо незамедлительно сообщать о своем возвращении в РФ и о датах пребывания в других странах по номерам телефонов: 8-800-201-25-22 или 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru. Также вернувшимся из-за рубежа необходимо проинформировать медицинскую организацию по месту прикрепления полиса ОМС или ДМС. При этом важно оставаться дома и избегать контактов с людьми в течение 14 календарных дней со дня возвращения в Россию.

Работодателям рекомендовано временно отстранять от рабочего процесса сотрудников с признаками инфекционного заболевания, включая повышенную температуру тела и кашель. Кроме того, работодатели должны внедрить дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи.

Организациям и предприятиям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, включая пассажирские перевозки, поручено обеспечить ежедневное проведение дезинфекции, гигиеническую обработку рук персонала, очистку воздуха.

Такие же меры должны быть предприняты во всех образовательных организациях. Кроме того, учреждениям образования запрещено проводить мероприятия с участием обучающихся региона и за его пределами.

Губернатор поручил Министерству здравоохранения Кузбасса обеспечить запас противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, готовность медицинского оборудования (в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, ЭКМО, пульсоксиметров) в медицинских организациях. В поликлиниках, амбулаториях и ФАПах проверить наличие пульсоксиметров, а у бригад скорой медицинской помощи – пульсоксиметров и приборов для подачи кислорода.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.





