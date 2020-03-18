В нашу редакцию обратились жители Почтового проезда. Территории домов за всю зиму, по их словам, убирали два раза. Когда будет третий?

Со слов местных жителей, дорогу Почтового проезда за всю зиму убирали дважды: в декабре и январе. Техника появлялась только после жалоб. Один раз — в наш телеканал, второй — в городскую администрацию.

Вспоминают: раньше, когда за расчистку была ответственна управляющая компания, таких проблем не было. С 2017 года этим занимается дорожно-эксплуатационный комбинат.

Пока работала наша съёмочная группа, на место приехал грейдер. Коммунальщики пояснили, на уборку территории за зиму приезжали более пять раз. Иногда безрезультатно – мешали автомобили жильцов.

Коммунальщики обещали вернуться на объект и привести территорию в порядок. О результатах мы обязательно спросим жильцов.

Автор: Арина Мерлова