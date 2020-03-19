Губернатор Кузбасса проехал на автобусе по маршруту № 27. Решил оценить удобство нового транспорта.

В своем аккаунте глава региона написал: «Недавно рассказывал, что мы приобрели новые экологичные и комфортабельные автобусы. Сегодня решил их проверить. Пообщался с пассажирами, поспрашивал их мнение. Ответы порадовали — большинству техника нравится, говорят: «Побольше бы таких».

Губернатор также сообщил, к 2021 году в Кузбассе обновят общественный транспорт на 60%, а уже в этом году закупят 650 новых машин, которые распределят по городам и районам области.





