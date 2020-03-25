Как помочь в защите от заражения пожилых людей на период угрозы распространения нового коронавируса COVID-19 и куда обращаться если вам нужна помощь?

Помочь по хозяйству, подбодрить добрым словом… и защитить от вируса. Кузбасские волонтёры готовы быть рядом со старшим поколением в трудную минуту. Соцработники вместе с активистами городского объединения «КемВолонтёр» закупают предметы первой необходимости и доставляют пакеты адресатам.

У каждого специалиста — более десяти подопечных. В решении этих проблем в Кемерове привлекают студентов и неравнодушных граждан. Сегодня пожилым людям рекомендовано применять все меры предосторожности, ведь именно они попадают в группу риска заболевания коронавирусом.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить в единый колл-центр по телефону: 8-800-200-34-11. Также пожилым людям на период угрозы распространения нового вида инфекции рекомендовано по возможности не посещать общественные места, особенно в час пик. Штабы волонтёров уже открылись во всем регионе. Кузбассовцы, готовые предложить свою помощь, могут зарегистрироваться на сайте единой информационной системы «Добровольцы России»: www.dobro.ru и на сайте «Мы вместе2020»: www.мывместе2020.рф

Автор: Виктория Тимкина