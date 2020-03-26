С 2019 года Кузбасс принимает активное участие в реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» — одной из важнейших программ нацпроекта «Здравоохранение». О том, как это происходит на практике, как отражается на самих борцах за жизни и заблуждениях пациентов в интервью«Национальным проектам Кузбасса» рассказал заведующий онкологическим отделением №5 Областного онкодиспансера Александр Антонов, ведущий специалист по борьбе с раком молочной железы.

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