Сводка на 30 марта от штаба при правительстве Кузбасса, созданного в целях охраны здоровья населения: за прошедшие сутки на территории Кузбасса новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.

Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице Кемерова, его состояние стабильное.

Еще 15 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся под строгим медицинским наблюдением. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

Напомним, по распоряжению губернатора Кузбасса в области усилены меры против распространения опасной инфекции, запрещены любые спортивные, публичные и иные массовые мероприятия, в том числе в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в ТРЦ.

Также приостановлена деятельность ночных клубов, кинотеатров,детских игровых комнат, закрыты для посещения бассейны, фитнес-центры.

С 30 марта приостановлена работа туристических горнолыжных комплексов. Также временно закрыта работа кружков и секций.

Гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Прибывшим в страну необходимо обеспечить изоляцию в домашних условиях продолжительностью 14 дней.

В случае любого ухудшения состояния здоровья (повышенная температура тела, кашель и др.) кузбассовцам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника, без посещения медицинских организаций и сообщить по номерам телефонов 8800-201-25-22; 112 и электронной почте CoVID-kemerovo@yandex.ru.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.