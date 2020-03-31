Дело в отношении женщины возбуждено по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 100 тысяч рублей, даже несмотря на удаление поста.

По данным ведомства, через соцсети женщина утверждала, что в одной из городских больниц скончался пациент с коронавирусом.

«В результате проверки данные сведения не нашли своего подтверждения. Женщина пояснила стражам порядка, будто услышала данную информацию от родственницы, работающей в больнице. Она призналась, что не задумывалась о негативных последствиях фейкового вброса и удалила сообщение, как только поняла, что оно недостоверное», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что женщина принесла извинения всем, кого могло напугать ее сообщение, и призвала не повторять ее ошибки.

В связи с этим случаем полиция Кузбасса напоминает, что законодательством предусмотрена ответственность за публикацию в любых социальных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности.

Также кузбассовцев призывают ориентироваться только на официальные источники, а к информации в социальных сетях и мессенджерах относиться с особой внимательностью.

Источник — INTERFAX.RU , газета «Кузбасс».





