По данным штаба при правительстве области, созданного в целях охраны здоровья населения, за прошедшие сутки на территории Кузбасса не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В инфекционной больнице города Кемерово продолжает получать лечение 1 пациент с подтвержденным диагнозом, его состояние незначительно улучшилось.

Еще 10 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся под строгим медицинским наблюдением. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.





