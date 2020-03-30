2 марта ему стало плохо. В тяжёлом состоянии пациента доставили в Кемерово. Необходимые обследования и компьютерная томография указали на нетравматическое мозговое кровоизлияние. Специалисты провели пятичасовую операцию. Подробности у Арины Мерловой.

Медленными, но уверенными шагами Егор идёт на поправку. Правая часть тела начинает работать после парализации. Разговаривает пока шёпотом. Рядом мама. Круглосуточная поддержка и забота.

Егор — спортсмен. В свои 15 уже получил третий взрослый разряд по плаванию. А в свободное время играет в хоккей с мячом на валенках и катается на сноуборде. 2 марта после очередной тренировки подростку стало плохо — резко заболела голова. Таблетки не помогали. Становилось хуже, потерял сознание. Скорая среагировала быстро. Врачи оказали Егору первую помощь, но требовалась операция. Было решено доставить пациента санавиацией в Областную детскую клиническую больницу. На спасение жизни ушло 12 часов. Столько времени прошло с момента приступа до хирургического вмешательства.

Нетравматическое мозговое кровоизлияние. С таким диагнозом в Областную детскую клиническую поступает не больше двух детей в год. Егор мечтает поскорее вернуться к плаванию. А пока — реабилитация. Врачи говорят, восстанавливаться придётся не менее года. Но главное, что жизни подростка больше ничего не угрожает.

Автор: Арина Мерлова