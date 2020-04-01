Как сообщает штаб при правительстве региона, созданного в целях охраны здоровья населения, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Кузбасса за прошедшие сутки не выявлено.

В инфекционной больнице города Кемерово продолжает получать лечение 1 пациент с подтвержденным диагнозом, его состояние стабильное.

Еще 5 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся под наблюдением в медицинских учреждениях региона. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.







По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.