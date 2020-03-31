Реальная жизнь кузбассовцев все больше становится виртуальной. Все музеи, театры, обучающие курсы перешли в режим онлайн, закрылись и фитнес-центры в регионе. Развеялся ли интерес к спорту у кузбассовцев, узнавала Виктория Тимкина.

Зарядка в прямом эфире. Так начинается день фитнес-тренера Екатерины Тюриной. Девушка проводит утренние онлайн-тренировки — не может позволить своим подопечным остаться наедине с холодильником. Подготовку к лету никто не отменял.

Сейчас люди всех профессий вынуждено перестраивают свою работу, подстраиваются под новые условия. Так и Екатерине пришлось адаптировать свою комнату для тренировок, докупить спортинвентарь.

Кстати, в такой онлайн-режим перешли многие спортсмены. Все на бесплатной основе. Если вы, так же, как и Екатерина, не скучаете дома без дела, то присоединяйтесь к акции нашего телеканала. Публикуйте свои фото или видео занятий, находясь на самоизоляции под хэштегом #ЛУЧШЕДОМАКУЗБАСС и отмечайте наш аккаунт.

Автор: Виктория Тимкина