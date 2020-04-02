За прошедшие сутки в Кемеровской области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Такие данные предоставил штаб при правительстве Кузбасса, созданный в целях охраны здоровья населения.

Один пациент с подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение в инфекционной больнице города Кемерово. Его состояние стабильное.

Под наблюдением медиков по-прежнему находятся 5 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они изолированы, проводятся диагностические мероприятия.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.