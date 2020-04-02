Правительство Кузбасса разрабатывает пакет региональных мер помощи малым и средним предприятиям, чтобы поддержать их в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил губернатор Сергей Цивилев.

«Мы обратилась в Министерство экономического развития РФ с просьбой увеличить для региона финансирование программы льготного кредитования предпринимателей. В банки Кузбасса направлены рекомендации о реструктуризации имеющейся задолженности. Рассматривается вопрос о введении очень значительных налоговых льгот для предприятий и предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Муниципальным органам направили рекомендацию снизить ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Это все в дополнение к тем льготам и тем решениям, о которых объявил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — сказал Сергей Цивилев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в Новокузнецке сегодня.

Губернатор подчеркнул, что в связи с вызванными угрозой коронавируса ограничениями сильнее всего пострадали предприятия сферы услуг, общественного питания, туризма.

«Вы в очень сложном положении сейчас. Здоровье людей, конечно, на первом месте. Но и экономику мы будем максимально поддерживать. Президент объявил о льготах для предпринимателей, но регион дополняет эти меры, предлагает новые решения. И в этой работе важно знать мнение самих бизнесменов, чтобы разобраться, как еще можно смягчить ситуацию», — сказал Сергей Цивилев.

Предприниматели попросили внедрить в Кузбассе дополнительные налоговые льготы, ввести мораторий на проверки и штрафы, разработать механизм оформления единого пропуска для сотрудников предприятий, которые продолжают работу. Их просьбы и предложения будут рассмотрены ближайшее время.

Глава региона подчеркнул, что готов и в будущем помогать каждому предприятию пройти сложный период. Также Сергей Цивилев отметил, что ждет предложений от бизнес-сообществ и отдельных предпринимателей о совершенствовании мер поддержки.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.