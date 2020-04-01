Чем заняться во время неожиданно образовавшихся каникул? Спортсмены предлагают свои рецепты от скуки — записывают ролики, на которых сами выполняют комплексы упражнений. На разный вкус, но цель у всех одна – не дать организму застояться или залежаться…

Пандемия коронавируса заставляет людей соблюдать карантин и режим самоизоляции. Закрыты места массовых посещений, в том числе и спортсооружения. Отменены практически все российские соревнования, спортсмены перешли сначала на закрытые тренировки, а затем и вовсе на индивидуальные. Своеобразный флэшмоб одними из первых в регионе начали хоккеисты кемеровского «Кузбасса». Их почин подхватили волейболисты. Доигровщик Ярослав Подлесных больше семи минут показывал комплекс упражнений, который не позволит мышцам застояться.

Новокузнецкие спортсмены не отстают. Перворазрядник по боксу из Второй спортивной школы южной столицы Кузбасса Алексей Кошелев выложил в соцсети свой комплекс, который поможет не только поддержать спортивную форму, но и освоить азы бокса. Так что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В период самоизоляции можно не только лишних килограммов не набрать, но и неплохим спортсменом стать.