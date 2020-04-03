Все тесты, кроме трех, показали отсутствие коронавирусной инфекции, сообщает Министерство здравоохранения Кузбасса. Два человека с подтвержденными случаями коронавируса выздоровели, еще один продолжает получать лечение в областной инфекционной больнице, его состояние улучшается.

В конце марта в Кемерове заработала вторая лаборатория по выявлению COVID-19. Она открыта на базе областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, здесь проводится до 170 исследований в сутки.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил региональному Минздраву открыть дополнительные лаборатории, которые будут проводить исследования на коронавирус, что позволит увеличить количество проводимых скрининг-тестов и сократить время ожидания результатов.

До этого в регионе тесты на коронавирус проводили только в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Здесь обследовались лица, прибывшие из-за рубежа с симптомами простудных заболеваний, пациенты с подозрением на пневмонию, а также лица, которые контактировали с заболевшими. В новой лаборатории исследуется материал, взятый врачами у кузбассовцев, прибывших из-за рубежа без признаков инфекционных заболеваний.

«Дополнительная лаборатория значительно расширила наши возможности. За несколько дней она выполнила более 800 тестов. Анализ проводится с применением тест-систем, разработанных новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», дающих возможность быстро исключить или подтвердить наличия вируса», — отметил заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

В случае если в кузбасских лабораториях тест на коронавирус даст положительный результат, биологический материал направляют в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» для подтверждающего тестирования.

Кроме того, региональными властями, представителями Роспотребнадзора и медицинских организаций отрабатывается решение по расширению ПЦР-диагностики коронавируса на юге области, запустить которую планируется в ближайшие дни.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.