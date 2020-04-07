На очередном заседании межведомственного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Елена Парамонова доложила, что с 5 апреля проведен осмотр и вручены постановления на самоизоляцию более 500 прибывшим в Кузбасс гражданам.

Кроме того, с 1 апреля сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в ходе проверок объектов потребительского рынка выявили 16 торговых предприятий, нарушивших распоряжение о мерах профилактики. Из них три организации оштрафованы на сумму от 500 до 1000 рублей, 2 – получили предупреждение, еще 11 выданы постановления о приостановке деятельности.

За несоблюдение режима домашней изоляции с 23 марта по 1 апреля составлено 22 протокола об административном правонарушении, 6 кузбассовцев оштрафованы. Под санкции попали кузбассовцы, нарушившие условия предписания или постановления об изоляции. С 1 апреля для таких нарушителей штрафы значительно возросли от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.