Законодательное собрание Кузбасса приняло региональный закон о налоговых льготах, подготовленный правительством области по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Льготами смогут воспользоваться почти 2 тысячи организаций и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Они сэкономят на уплате налогов более 1 млрд рублей.

Закон предусматривает снижение налогов на 2020 год для поддержки отраслей, наиболее пострадавших в условиях замедления экономической и деловой активности на фоне борьбы с новым коронавирусом. В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 к таким отраслям относятся авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры и др.

«Введенные из-за коронавируса ограничения стали испытанием для бизнеса, в первую очередь — для сферы услуг. Наша задача — поддержать предпринимателей, помочь им выжить и сохранить рабочие места. Новое снижение налогов будет работать как дополнение к федеральным мерам поддержки и поможет бизнесу пережить сложный период», — заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, комментируя принятие закона.

Согласно закону, ставки налога на имущество организаций для пострадавших отраслей в 2020 году снижены в 2 раза:

— с 2,2% до 1,1% в отношении объектов недвижимости, по которым налог рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости.

— с 2% до 1% в отношении торговой и офисной недвижимости, включенной в региональный перечень, в отношении которой налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.

Кроме того, чтобы побудить владельцев торгово-офисной недвижимости снизить арендную плату для своих арендаторов, закон устанавливает возможность дополнительно снизить в 2020 году сумму налога на сумму совокупного снижения арендных платежей, но не более чем на 50%.

Сумму налога можно будет уменьшить на предоставленную скидку по аренде имущества для арендаторов, ведущих деятельность в пострадавших отраслях по перечню правительства РФ, а также в сфере торговли.

Данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 200 организаций на общую сумму более 500 млн рублей.

Кроме того, как объявил ранее губернатор Кузбасса, новый закон предусматривает снижение в 3 или 6 раз ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН):

— с 15% до 5 % (в 3 раза) снижены ставки по УСН, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов;

— с 6 до 1 % или в 6 раз снижены ставки по УСН, если объектом налогообложения являются доходы.

Кроме того, в 3 раза (с 3% до 1%) снижена ставка УСН для налогоплательщиков, ведущих экономическую деятельность в 22 сферах, по которым ранее уже были снижены ставки налога в соответствии с Законом Кемеровской области от 26.11.2008 № 99-ОЗ «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения»: сельское хозяйство, охота, лесоводство и лесозаготовки, производство одежды и обуви, производство лекарственных препаратов, производство, ремонт и монтаж машин и оборудования, предоставление социальных услуг и другие.

Данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 1700 организаций и порядка 12 тысяч индивидуальных предпринимателей, на общую сумму порядка 543 млн рублей.

Для применения налоговых льгот налогоплательщикам в текущем году не нужно представлять в налоговые органы дополнительных подтверждающих документов. При сдаче налоговой декларации за 2020 год для применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций необходимо будет представить соответствующие договора аренды имущества и документы, подтверждающие снижение величины арендной платы.

Важное ограничение — налогоплательщики утратят право на применение принятых налоговых льгот в случае их привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Кузбасса.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.