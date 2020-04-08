Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил завершить строительство крупной общеобразовательной школы в Восточном районе Анжеро-Судженска не позже 30 ноября текущего года.

На строительство школы будет направлено порядка 1 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Губернатор Кузбасса посетил строительную площадку школы во время рабочей поездки в Анжеро-Судженск сегодня. Учебное заведение строят в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Занятия в школе будут идти в одну смену, трехэтажное здание сможет одновременно принять 1000 учеников.

«Здание будет выполнено из монолитного бетона, это сложный технологический процесс. Поэтому ускорить строительство и сдать школу к сентябрю невозможно. Но мы планируем, что уже в третьей четверти следующего учебного года ребята пойдут в новую школу. Для нас важно, чтобы учащиеся получали знания только в современных условиях, поэтому будем держать на контроле качество строительства и окажем необходимую поддержку», – сказал Сергей Цивилев. Глава региона поручил заместителю губернатора по строительству Глебу Орлову взять ситуацию под личный контроль.

Губернатор Кузбасса также посетил среднюю школу № 3 с углубленным изучением отдельных предметов им. Германа Панфилова. В декабре прошлого года школа вновь открыла двери для 1055 учащихся после ремонта в рамках регионального проекта «Моя новая школа». В модернизацию и оснащение школы были вложены более 211 млн рублей. Сергей Цивилев высоко оценил качество ремонта и новой комплексной системы обеспечения безопасности.

«Школа получилась современная и безопасная. Особенно важно, что ремонт был проведен в срок, и школьники приступили к учебе без отставаний и переносов. Сейчас в связи с коронавирусом весь Кузбасс перешел на дистанционное обучение. Убедился, что в этой школе все подключились к образовательным платформам», – сказал губернатор.

Основной платформой для обучения стала «Электронная школа 2.0» – здесь школьники получают домашние задания, в помощь учителя прикрепляют ссылки на видеоуроки и другие полезные ресурсы. Также ученики работают на ресурсах «Учи.ру», «Открытая школа». Обратную связь с ребятами учителя поддерживают через социальные сети, мессенджеры и по телефону. Кроме того, педагоги проводят онлайн-уроки через платформу Zoom.

Как рассказала директор школы № 3 Ольга Щека, при разработке дизайна капремонта учитывались пожелания учащихся и педагогов. Лучшие предложения были учтены при оформлении актового зала, холлов и учебных кабинетов. Например, на стене холла установлена большая учебная доска, на ней обозначены математические и иные формулы, а учащиеся и педагоги могут дополнять и менять изображенное на доске.

В ходе ремонта строители полностью заменили окна и отремонтировали кровлю, обновили фасад школы и внутреннюю отделку. Отремонтированы библиотека, хореографическая студия. Для проектно-исследовательской деятельности оборудованы лаборатории по четырем предметам и робототехнике. На территории школы разместили новые спортивные и игровые площадки для занятий волейболом, баскетболом, беговые дорожки с резиновым покрытием, поле с искусственным покрытием для мини-футбола.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.