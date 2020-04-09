Накануне президент России Владимир Путин выступил с речью перед совещанием с губернаторами по ситуации с коронавирусом. Дополнительные выплаты семьям с детьми, сохранение занятости и доходов сотрудников малого и среднего бизнеса, а также финансовая поддержка медицинских работников — подробнее в материале.

Круг получателей дополнительных выплат на детей будет расширен. Если ранее необходимо было предоставить свой доход за прошлый год, то сейчас начисления будут производиться из сегодняшней реальной ситуации и проблем отдельно взятой семьи. Накануне президент подписал Указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал: по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Такую финансовую поддержку можно будет получить уже в апреле, а также в мае и июне. Также будут финансово защищены те, кто из-за коронавируса стал безработным.

Президент предложил ввести и новые меры поддержки бизнеса. Владимир Путин рекомендовал распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку уплаты в страховые фонды на 6 месяцев.

Также Владимир Путин установил дополнительные выплаты на три месяца медикам, которые работают с заражёнными коронавирусом. Меру поддержки начнут реализовывать с апреля. Для врачей, непосредственно контактирующих с пациентами, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медперсонала — 50 тысяч. Для младшего — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими новым видом инфекции, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Автор: Михаил Захаров