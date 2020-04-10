Семьи с детьми, имеющими право на льготное школьное питание, начали получать в качестве компенсации наборы продуктов. Замена вызвана переходом школ на работу в дистанционном режиме из-за угрозы коронавируса и продлится до отмены ограничительных мер.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил своему заместителю по образованию Елене Пахомовой проконтролировать, чтобы все продуктовые наборы выдавались вовремя и в полном объеме.

Сейчас в Кузбассе 60 тысяч школьников получают льготное питание. Из них 25 тысяч получают областную льготу, муниципальными льготами пользуются 35 тысяч кузбассовцев.

«С сегодняшнего дня семьи должны получать помощь в организации питания детей. Это должны быть продуктовые наборы, закупленные специально для этой цели по социальным ценам. Все муниципалитеты Кузбасса должны компенсировать льготу только в виде продуктовых наборов», — заявил Сергей Цивилев на встрече с Еленой Пахомовой.

В состав продуктовых наборов входят нескоропортящиеся продукты (крупы, консервы и т.д). Набор формируется из расчета 50 рублей в день – на такую же сумму дети питались, находясь в школе.

Все образовательные организации Кузбасса 6 апреля перешли на дистанционное обучение: 660 школ, 16 вузов, 67 техникумов и колледжей. В новом формате работают и 26 тысяч педагогов.

Глава региона сообщил, что в условиях ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса, образование находится в центре внимания.

«Мы прекрасно понимаем, что перевести все учебные заведения на дистанционное обучение — это масштабная, комплексная задача. Здесь нужна совместная работа с министерством связи, сотовыми операторами. Нужно сделать это как можно скорее, чтобы школьники Кузбасса могли спокойно учиться, готовиться к экзаменам», — отметил губернатор.

Сергей Цивилев подчеркнул, что первая неделя обучения в режиме онлайн была сложной, судя по количеству обращений, поступающих в правительство Кузбасса от родителей, педагогов и школьников. Также на встрече обсуждались технические вопросы, такие как скорость подключения к интернету, формы процесса учебы при отсутствии интернет-покрытия, готовность образовательных учреждений и педагогического состава к работе в режиме онлайн.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.





