Режим изоляции в Кузбассе продлен еще на одну неделю — до 19 апреля, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в обращении к жителям области.

«Жителям все еще нужно стараться ограничить выход из дома без острой необходимости. Это особенно касается людей старшего возраста», — сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что ряд предприятий малого и среднего бизнеса, торговые объекты, расположенные в отдельно стоящих зданиях, вернутся к работе в обычном режиме. «Торгово-развлекательные центры продолжают оставаться закрытыми», — отметил Сергей Цивилев.

Он подчеркнул, что все предприятия Кузбасса, включая малый бизнес, обязаны перед возобновлением работы соблюдать все необходимые требования безопасности. «Роспотребнадзор выпустит детальные инструкции, которые помогут организовать эту работу с минимальными рисками для сотрудников и клиентов», — сообщил губернатор.

Глава региона добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации отмененные ограничения будут восстановлены. «Полное снятие ограничений во многом зависит от того, как каждый из нас будет выполнять рекомендации врачей и соблюдать меры предосторожности. Все ограничения применяются исключительно для сохранения здоровья каждого из вас», — сказал Сергей Цивилев.

Гражданам, особенно людям старшего возраста, все еще рекомендовано ограничить выход из дома без острой необходимости. Исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью и поездки на работу, если нет возможности работать удаленно. Рекомендуется посещать магазины и аптеки, расположенные близко к дому, выгуливать домашних животных рядом с местом жительства, чтобы избежать лишних передвижений по улицам.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.