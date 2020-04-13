Как сообщает Цивилев.Live, еще у двух пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Итого в инфекционных больницах Кузбасса 12 больных.

Ранее мы писали, что за прошедшие сутки еще у одного человека выявили коронавирус. Пациент изолирован, его состояние стабильное. Таким образом, за прошлые 24 часа подтвержденных случаев в регионе теперь 3. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 3522 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.





