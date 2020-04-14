На сегодняшний день в области 16 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В это число входят и трое уже выздоровевших кемеровчан. Такую информацию озвучили на брифинге областного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Специалисты отметили, что в основном случаи заболевания в Кузбассе завозные. Только 4 человека заразились, пообщавшись с носителями вируса. Географию заболевших кроме Кемерова и Новокузнецка пополнили Мариинск и Топки.

На самоизоляцию отправляют всех, кто приезжает в регион. Сейчас это более 3 тысяч жителей Кузбасса. Людям напоминают, что ради безопасности нужно оставаться дома. В Кемерове даже изолирован целый подъезд многоквартирного дома из-за вахтера, заболевшего коронавирусом.