Сергей Цивилев ввел в регионе новые ограничения для профилактики коронавирусной инфекции. На территории Кузбасса временно запрещено посещение парков, скверов и детских площадок. Запрещены также массовые религиозные обряды и церемонии. Храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми, но прихожанам рекомендуется воздержаться от их посещения.

«Принят еще один пакет ограничительных мер в связи с коронавирусом. Вынуждены рекомендовать временно воздержаться от поездок в другие регионы, не ходить в места массового скопления людей, включая парки и скверы. Настоятельно просим провести Пасху дома и не посещать храмы. Важно, чтобы как можно меньше кузбассовцев находились в местах, потенциально опасных для здоровья и жизни из-за коронавируса», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор внес изменения в распоряжение «О введение режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области-Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Согласно новой редакции документа, жителям Кузбасса запрещен выезд из региона по личным нуждам кроме получения медицинской помощи и погребения близких людей. Распоряжение также обязывает кузбассовцев держать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей в общественных местах и транспорте, за исключением такси.

Обязанность соблюдать 14-дневную самоизоляцию налагается на всех, въехавших в Кузбасс, независимо от того, каким видом транспорта они прибыли. Ранее это требование распространялось только на пассажиров авиарейсов, прибывающих из Москвы.

Новая редакция распоряжения также предоставляет возможность прибывающим в Кузбасс жителям других регионов проходить двухнедельную самоизоляцию не только в обсерваторах, но и по месту прибытия (например, у родственников), за исключением гостиниц и общежитий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.