По данным от оперативного штаба по коронавирусу на 11:00 15 апреля диагноз «коронавирусная инфекция» за последние сутки подтвердился еще у четырех пациентов. Они изолированы, получают лечение.

Один из пациентов с подтвержденным диагнозом выписан из инфекционной больницы. Это четвертый пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от опасного заболевания.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса – 15 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 1128 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулось из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеет признаков ОРВИ.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.