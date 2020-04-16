8 апреля на базе НОЦ «Кузбасс» создан Патентный офис, который уже начал предоставлять услуги в области регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности индустриальным партнерам научных проектов.

АНО НОЦ «Кузбасс» системно реализует мероприятия по закреплению интеллектуальной собственности в Кузбассе и извлечению прибыли из этих прав региональным бизнесом. Так, в апреле стартует уникальная дистанционная образовательная программа, разработанная госкорпорацией «Роснано», для сотрудников патентных отделов вузов и бизнеса. Обучение на первом этапе пройдет 21 человек.

Для кузбасских школьников НОЦ «Кузбасс» объявляет о старте 10 апреля конкурса по интеллектуальной собственности. Участие может принять школьник любого возраста, стремящийся победить в творческом состязании и покорить мир своим интеллектом. Конкурс проводится в дистанционном режиме и включает два направления:

1) Конкурс на тему: «Великое изобретение», «Великий изобретатель».

2) Тестирование по проблематике интеллектуальной собственности.

Победители получат ценные призы на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Международного дня интеллектуальной собственности, 24 апреля 2020 года.

Приглашаем всех желающих школьников проявить себя с интеллектуальной стороны! Подробности на сайте ноц42.рф