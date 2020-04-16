По данным оперативного штаба по коронавирусу, в Кузбассе еще у четырех человек подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение. Их состояние стабильное.

Один из пациентов с подтвержденным диагнозом выписан из инфекционной больницы. Это пятый пациент в Кузбассе, который полностью выздоровел от коронавируса.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 18 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 1151 человек. Подавляющее большинство этих лиц вернулось из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеет признаков ОРВИ.

Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса







По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.