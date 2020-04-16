Ситуация с распространением коронавируса остается напряжённой, поэтому режим самоизоляции в Кузбассе продлевается до 26 апреля. Об этом сегодня в своем обращении к кузбассовцам сказал губернатор Сергей Цивилев. Он поблагодарил всех, кто с пониманием отнесся к ограничительным мерам, благодаря которым регион выиграл время и намного лучше подготовился к борьбе с коронавирусом, чем месяц назад.

«Есть достаточное количество коек, аппаратов ИВЛ, а наши врачи готовы работать круглосуточно, чтобы сохранить здоровье кузбассовцев. Тесты на новую инфекцию проводят уже четыре лаборатории. Наши заводы активно выпускают клапаны для аппаратов ИВЛ, антисептики, костюмы индивидуальной защиты для врачей. Те предметы, которых у нас в избытке, мы поставляем в соседние регионы России», — отметил губернатор.

Своевременные ограничения дали Кузбассу преимущество. Дополнительные меры, а именно закрытые парки, скверы и детские площадки, направленны на защиту нашего региона от коронавирусной инфекции.

«Это непростое, вынужденное решение вызвано тем, что с приходом теплой погоды зеленые зоны стали местами массового скопления людей. Там создается огромная опасность заражения», — подчеркнул глава региона.

Чтобы исключить завозные случаи, ввели временный запрет на выезд из региона по личным нуждам. Все, кто приедет в Кузбасс любым видом транспорта, из любого региона, обязаны провести 14 дней в обсерваторе. Те, кто возвращается в Кузбасс, должны будут находиться на самоизоляции. «Временно приостановлены массовые религиозные обряды и церемонии. Мы приняли это решение, руководствуясь благословением Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который рекомендовал духовенству призывать прихожан к молитве дома», — заявил Сергей Цивилев.

Храмы и другие религиозные объекты остаются открытыми, но губернатор лично попросил верующих не посещать их и не подвергать себя опасности.

«Знаю, вам сейчас непросто. У многих предприятий сократились доходы. Некоторые компании вынужденно приостановили деятельность. Детям трудно учиться в новом удаленном режиме. Многие беспокоятся о том, какой будет зарплата за апрель. Да и просто надоело постоянно сидеть дома. Особенно сейчас, в хорошую погоду в преддверии светлого праздника Пасхи. Но мы понимаем, ради чего идем на эти ограничения. Цель — сохранить здоровье и жизнь тысяч людей, обеспечить стабильное функционирование экономики и сделать так, чтобы после окончания эпидемии мы могли как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Поэтому я снова призываю вас соблюдать простые и необходимые ограничения. Оставайтесь дома. И, по возможности, помогите пожилым родственникам и соседям», — сказал губернатор.