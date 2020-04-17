Министерство экономического развития и корпорация МСП перезапустили бизнес-навигатор. Теперь на сайте “Экономика без вируса” предприниматели могут пошагово и максимально подробно узнать о льготах, которые им положены в период пандемии. Подробно о этом информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказала Дарья Левченко, руководитель пресс-службы Минэкономразвития.

-Что такое бизнес-навигатор?

Это ресурс http://covid.economy.gov.ru/, где просто и понятно рассказано, какие меры поддержки МСП сейчас существуют для компаний, которые относятся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям экономики.

-Как им воспользоваться?

В навигационной форме пункт за пунктом выберете подходящие для вашего бизнеса критерии: число сотрудников, доход без НДС за последний год, отрасль и некоторые другие параметры. После этого вы увидите, какие льготы положены вашему бизнесу.

-Что дальше?

Вам покажут алгоритм, что делать дальше и дадут рекомендацию с прямой ссылкой, в какой орган обратиться (например, в ФНС). Если речь идет о беспроцентном кредите, то пользователь увидит список банков, которые участвуют в программе.

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