Критерии отбора системообразующих предприятий пересмотрели. По новой схеме в него смогут попасть большее число организаций. О том, как это работает, Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказал Александр Киревнин, врио директора департамента развития секторов экономики Минэкономразвития.

Прежние критерии утверждали больше пяти лет назад, и они очень консервативны. Сейчас же перечень стал гибким, а критерии отбора существуют для каждого из 72 видов деятельности. Для одного вида деятельности численность сотрудников может быть 250 человек, а для другого — 3 500.

Федеральные органы исполнительной власти сами отбирают компании. Важно то, что у регионов тоже появилась возможность вносить свои предложения по включению компаний в этот список. Далее они проверяются Минэкономразвития и ФНС, после чего попадают в перечень системообразующих предприятий.

Помимо основных критериев, компания может быть включена в перечень системообразующих предприятий по дополнительным основаниям, чего раньше не было. К ним относятся такие свойства компаний как градообразующая, занимающая доминирующее положение на рынке и другие.

И эти основания, и критерии можно найти на сайте Минэкономразвития. Ознакомиться с ним можно по ссылке https://economy.gov.ru/material/file/4799b32f943f0269adf5122147e1c95d/kriterii.pdf Теперь у руководителя компании появилась возможность самостоятельно заявиться в список системообразующих предприятий. Для этого нужно обратиться в курирующий федеральный орган с соответствующим обоснованием, а он в свою очередь передаст информацию на согласование в Минэкономразвития.

492 компании уже включены в перечень, и он будет дополняться.