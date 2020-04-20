Строительство 14 новых детских садов с ясельными группами планируется завершить в этом году в шести муниципалитетах Кузбасса по нацпроекту «Демография». Новые современные дошкольные образовательные организации рассчитаны на 2623 места, в том числе 675 мест для детей ясельного возраста.

«Реализация нацпроекта в Кузбассе идет по плану несмотря на ситуацию с коронавирусом. За прошедшие 2 года в регионе построили 8 детских садов, еще 14 сейчас находятся на стадии строительства. Цель – полностью ликвидировать очереди в детские сады для детей до трех лет», – сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Приоритет отдавался тем муниципальным образованиям, где сохраняется очередь в детские сады для детей в возрасте до трех лет. Самое большое число детей ясельного возраста, которые не обеспечены местами в детсадах, зарегистрировано в Кемерове. Поэтому в областном центре в 2020 году планируется открыть сразу 8 новых детских садов. Еще два дошкольных учреждения начнут работу в Кемеровском муниципальном районе, и по одному детсаду построят в Новокузнецке, Осинниках, Белове и Полысаеве.

На строительство детских садов по нацпроекту «Демография» будет направлено более 2,6 млрд. рублей, в том числе свыше 2,5 млрд рублей из федерального бюджета и 79,3 млн рублей из областного.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.