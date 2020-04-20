НОЦ «Кузбасс» разработал и дал старт краудсорсинговой платформе по сбору инновационных проектов и предложений для поддержки отдельных отраслей экономики региона.

Каждый зарегистрировавшийся участник платформы может подать инновационный проект или предложение, которые помогут развиваться наиболее пострадавшим отраслям в сложных условиях, возникших из-за пандемии коронавируса.

Сбор предложений осуществляется в областях: услуги для населения, туризм, общественное питание, образование, культура, прорывные инновации по профилактике и борьбе с инфекциями, самозанятость и другое. Подать проект или предложение можно в 3-х форматах: текстовый файл, презентация, видеоролик.

Собранные проекты обрабатываются в режиме 24/7. На первом этапе волонтеры Кемеровского государственного университета отбирают проекты по направлениям и передают их комитетами оперативного штаба НОЦ «Кузбасс», где в течение одного дня проекты проходят оценку на практико-пригодность. Дальше проекты передаются для реализации в соответствующие структуры государственной и региональной власти, промышленным предприятиям, союзам и объединениям работодателей.

Так первый проект по созданию новой системы аэрозольной дезинфекции для офисных помещений был направлен в правительство Кузбасса, губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву для рассмотрения и внедрения в промышленное производство. Проект одобрен на заседании оперативного штаба НОЦ «Кузбасс» под председательством Сергея Цивилева и уже сейчас разрабатывается программа производства инновационного продукта.