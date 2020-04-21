Президент России Владимир Путин отметил эффективность мер, принимаемых в Кузбассе для профилактики коронавирусной инфекции, и заявил о необходимости распространить применяемые в Кузбассе практики на все регионы страны.

«Мы договорились с председателем правительства [РФ], что он проведет совещание с коллегами в регионах в ближайшее время. Надо будет посмотреть и на те регионы, где больше всего проблем накопилось, и на те, которые работают эффективно, как например Цивилев Сергей Евгеньевич в Кемерове. Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны», – сказал Владимир Путин в понедельник 20 апреля на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова со своей стороны сообщила, что в Кузбассе отмечается наименьшее число заболевших новым коронавирусом на 100 тысяч населения. «Самый низкий показатель распространенности на 100 тысяч жителей – это Кемеровская область», – сказала Татьяна Голикова на совещании.

«Этот результат доказывает эффективность ограничительных мер, которые мы ввели, чтобы не допустить распространения коронавируса. Мы видим, что они работают, тормозят рост заболеваемости, спасают людей от тяжелой болезни», – прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что считает залогом эффективности комплексный подход и гибкость в применении ограничительных мер. «Среди наиболее важных решений отмечу помещение в обсерваторы или на самоизоляцию всех, кто приезжает в Кузбасс из других регионов России или из-за рубежа, развертывание новых лабораторий для увеличения количества тестов, разные уровни ограничений для отдельных муниципальных образований. Тем не менее, система здравоохранения Кузбасса продолжает готовиться к различным сценариям, мы продолжаем разворачивать койки, закупать аппараты ИВЛ и все необходимое для работы медиков», – сказал Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.