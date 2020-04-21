Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал самыми эффективными методами противодействия инфекции изоляцию всех пребывающих в регион граждан и различные ограничительные меры для муниципалитетов внутри региона в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. Об этом Цивилев написал в Telegram-канале.

В Кемеровской области, где проживают более 2,6 млн человек, на сегодня зарегистрированы 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе один пациент умер, шестеро выздоровели и еще 40 продолжают лечение в стационарах, на изоляции находятся свыше 1,6 тыс. человек.

Как сообщила в понедельник на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в стране вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в Кузбассе зарегистрирован самый низкий показатель распространения коронавируса в расчете на 100 тыс. населения.

«Считаю, что залог эффективности — комплексный подход и гибкость в применении ограничительных мер. Среди наиболее важных решений отмечу помещение в обсерваторы или на самоизоляцию всех, кто приезжает в Кузбасс из других регионов России или из-за рубежа, развертывание новых лабораторий для увеличения количества тестов, разные уровни ограничений для отдельных муниципальных образований», — написал Цивилев.

По решению региональных властей все прибывающие в Кузбасс обязаны пройти 14-дневную изоляцию дома или в обсерваторах, это касается не только тех, кто возвращается из зарубежных поездок, но и тех, кто приезжает даже из соседних регионов. Кроме того, власти запретили жителям Кузбасса выезд за пределы региона, если такие поездки не связаны с получением экстренной медпомощи.

При этом глава Кузбасса отметил, что в регионе продолжают готовиться к различным сценариям распространения коронавирусной инфекцией. «Мы продолжаем разворачивать койки, закупать аппараты ИВЛ и все необходимое для работы медиков», — добавил Цивилев.

Источник — ТАСС.