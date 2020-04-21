По данным telegram-канала Цивилев.Live, в Кузбассе еще у девяти пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Пять пациентов с подтвержденным диагнозом выписаны из инфекционной больницы. Таким образом, от коронавируса вылечилось уже 11 человек.

Итого в инфекционных больницах Кузбасса 44 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1998 человек.

Ситуация находится на контроле правительства Кузбасса.