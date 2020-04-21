Получить консультацию врача с помощью телемедицины. Сегодня, когда попасть на прием к доктору без признаков инфекционного заболевания очень непросто, на помощь приходят дистанционные приемы. Организованы они и в областной клинической больнице имени Беляева. Как воспользоваться услугами телемедицины и что в них входит?

Об этом и не только в программе «Акценты» с Александром Смирновым расскажет руководитель перинатального центра ОКБ Александр Шин.

Смотрите в прямом эфире сегодня, 21 апреля, в 18:00 на ОТР и на сайте kuzbass1.ru

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