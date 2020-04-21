Специалисты Областной детской клинической больницы одними из первых запустили в интернете проект о воевавших близких и коллегах. Проект открыл главный врач больницы. Эстафету приняли и другие медработники. Подробности в материале Виктории Тимкиной.

Дед Артёма Черных — сапёр. В марте 1943 года был тяжело ранен с контузией и демобилизован. Но при жизни так и не узнал, что после этого боя был представлен к награде. Медаль так и не нашла своего героя. Документы были утеряны. После смерти родственника врач продолжал поиски новой информации о воевавших близких. И нашёл. 2 года назад в архивах обнаружил приказ о вручении его деду ордена Красного Знамени. Об этом рассказал в проекте к юбилею Великой Победы.

Истории в онлайн-проекте больницы разные. О родственниках, заслуженных медицинских работниках времен войны. Есть и те, кто работает до сих пор.

Такие же проекты реализуют и другие кузбасские больницы и поликлиники. Специалисты размещают материалы, посвященные вкладу медицинских работников в Великую Отечественную. На официальных сайтах и в социальных сетях говорят: «Спасибо за Победу».

Автор: Виктория Тимкина