Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет с 7 по 20 сентября 2020 года, и впервые – в гибридном формате, предполагающем симбиоз дистанционных и онлайн-технологий. Такое решение было принято по итогам организационного комитета, который состоялся 20 апреля. В связи со сложившимися реалиями и растущей ролью цифровой экономики современный мир проходит через стадию всеобщей трансформации. Лежащая в ее основе и разрабатываемая последние годы методология уже получила свое распространение в России. Важным шагом цифровизации станет подготовка кадров и проведение соревнований по методике Ворлдскиллс Россия в гибридном формате.

Кузбасс готовился принять финал Национального чемпионата в традиционном варианте, но в связи с появлением инициативы о его трансформации регион активно поддержал переход соревнований в новый формат.

«Национальный чемпионат, который пройдет в этом году в Кузбассе, состоится в принципиально новом формате – в режиме онлайн. Такой режим открывает ряд преимуществ. Прежде всего, есть возможность расширить географию участников, пригласив представителей многих иностранных государств. Кузбасс встал на путь цифровизации, поэтому перевести такие масштабные соревнования в онлайн – задача для нас амбициозная и вполне разрешимая. Мы тесно сотрудничаем с компаниями, развивающими и продвигающими IТ-технологии. В рамках подготовки к финалу Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия продолжим это сотрудничество», – рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 2020 году организаторами мероприятия выступают Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерство просвещения Российской Федерации, правительство Кузбасса и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). В качестве партнеров и спонсоров нацфинала будут более 90 крупнейших компаний различных отраслей промышленности.

«Во всем мире структуры, организации, использующие сугубо офлайновые системы, которые не опираются на сетевую парадигму, уже обанкротились. И наоборот, те, кто первыми прямо сейчас осваивают новые сетевые форматы, могут занять освободившиеся места на глобальных рынках. Мы в WorldSkills Russia всегда придерживались принципа работать с лучшими в мире или учиться у лучших. И сейчас мы видим успешные мировые примеры перехода сугубо офлайновых мероприятий в онлайн и одними из первых в мире осваиваем гибридные формы проведения казавшихся возможными только офлайн-соревнований. Российский национальный чемпионат в дистанционном, гибридном формате вообще станет первым в мире в системе WorldSkills», — сказал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Финал Национального чемпионата Ворлдскиллс Россия ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование». Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс проводятся среди студентов ссузов, вузов и школьников в возрасте от 16 до 22 лет и юниоров от 12 до 16 лет.

Победители региональных этапов по большинству компетенций сразу попадут во всероссийский финал, минуя дополнительные отборочные испытания. Таким образом, участников станет больше и в национальном первенстве выступят более 1700 человек, среди них будут юниоры и иностранные конкурсанты ( в 2018 году их было 700, а в 2019 году — 1500). Экспертное сообщество представят 1100 человек.

Финал пройдет на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Главные эксперты и их заместители будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламентам.

Студенты и школьники примут участие в соревнованиях по более чем 170 компетенциям. Так, финал национального чемпионата 2020 года станет самым масштабным за все 8 лет проведения. Компетенции соответствуют 7 блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

«Сложившиеся обстоятельства последних месяцев дали импульс формированию системы обучения, органично сочетающей как традиционные, так и дистанционные технологии. Лишь по части цифровых компетенций до настоящего момента можно было вести подготовку удаленно. Задача провести гибридный чемпионат помогла педагогам и мастерам производственного обучения переосмыслить весь процесс подготовки кадров. Будущее именно за такой системой, вместе с Ворлдскиллс Россия мы формируем новые реалии профобразования», – отметил заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

Оценка выступлений участников пройдет с применением дистанционных и онлайн-технологий. Систему оценки разделят на несколько блоков. Работы конкурсантов будут оцениваться экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств визуального контроля. То, что невозможно оценить дистанционно, направят экспресс-почтой в Центр управления соревнованиями, который будет располагаться в Кузбассе.

Деловая программа Национального финала также впервые пройдет в удаленном формате. Ведущие профессионалы и эксперты нашей страны обсудят условия для подготовки квалифицированных специалистов. В программе сессий — обсуждение вопросов кадрового стандарта, взаимодействия с региональными координационными центрами, формирования новых компетенций, демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, реализация проекта по ранней профориентации школьников «Билет в будущее» и многих других направлений деятельности Союза.

Торжественная церемония открытия финала пройдет 6 сентября 2020 года. Награждение победителей проведут поэтапно в формате онлайн-марафона по итогам завершения соревнований по каждой из компетенций. В рамках церемонии закрытия будут объявлены результаты медального зачета и отмечены регионы, которые наиболее качественно провели соревнования на своих площадках.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.