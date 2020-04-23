О работе с онкологическими больными в период пандемии рассказал в интервью Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом Андрей Каприн, генеральный директор Национального исследовательского центра радиологии Минздрава РФ.

Многие центры и клиники сейчас перепрофилируют для нужд пациентов с коронавирусом. Онкологических учреждений это коснётся в последнюю очередь, но во многих из них возросла нагрузка на медиков. Пока нагрузку удаётся успешно выдерживать, дальнейшее развитие событий зависит от эпидемиологической обстановки.

Онкологические пациенты относятся к группе риска, поэтому для них нужны особые меры безопасности. В онкологиях всегда был пропускной режим, чтобы обезопасить больных и медиков от ОРВИ и гриппа, но сейчас он стал гораздо строже. Например, сейчас почти везде у новоприбывших сначала берут анализ на коронавирус. В здание может попасть только человек с отрицательным результатом теста.

Ещё одна сложность, связанная с пандемией — из-за мер предосторожности бывает нельзя вызвать пациента для диагностики или проведения скрининга. Когда пандемия закончится, онкологам нужно будет справляться с последствиями: у пациентов могут проявиться какие-то скрытые осложнения, которые не удалось вовремя выявить на расстоянии.

Во многих больницах сейчас активно применяется телемедицина. Это не новая технология, уже несколько лет врачи по всей России проводят телемосты и дистанционные консультации. Но сейчас онлайн-режим занимает особое место в работе медиков. Современные технологии позволяют оперативно собрать консилиум, не подвергая риску пациентов и врачей.

30 апреля исполняется 75 лет онкологической службе России. В связи с этим состоится первый в мире дистанционный съезд онкологов стран бывшего СССР. Президент Владимир Путин направил съезду приветствие и одобрил проведение такого масштабного мероприятия в необычном формате.