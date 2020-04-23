Министерство науки и высшего образования отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн». Как он будет работать и что уже известно о том, как и когда будут проходить выпускные и вступительные испытания в вузах региона? Об этом и не только в программе «Акценты» с Александром Смирновым расскажет ректор Кемеровского государственного университета Александр Просеков.

Смотрите в прямом эфире сегодня, 23 апреля, в 18:00 на ОТР (9 кнопка) и на сайте kuzbass1.ru

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