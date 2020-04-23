В 2020 году правительством Кузбасса было принято решение об изменении концепции наград, которые выдаются 11-классникам по итогам обучения. Теперь лучшие выпускники школ будут получать награды нового образца – знак «Отличник Кузбасса».

Обладатели новых наград станут частью сообщества выпускников школ, в рамках которого молодые люди смогут общаться, обмениваться опытом, участвовать в существующих проектах и предлагать новые идеи по улучшению самых разных сфер региона.

Кроме того, сообщество будет иметь собственный бренд. Вместе со знаками отличия планируется вручать выпускникам толстовки, выполненные в едином стиле с символикой объединения, а также памятные альбомы с портретами всех награжденных.

Помимо этого, будут введены дополнительные меры поощрения юных кузбассовцев, они смогут получать бонусы при поступлении в кузбасские вузы. Со следующего года университеты станут учитывать региональный знак «Отличник Кузбасса» как индивидуальное достижение и начислять дополнительные баллы к результатам вступительных испытаний.

Отметим, по предварительным данным, в этом учебном году из 11 тыс. одиннадцатиклассников на золотой знак отличия претендуют 504 человека, на серебряный – 212.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.