28 апреля – Радоница, день поминовения усопших. У православных принято посещают кладбища. Но в этом году в связи с пандемией коронавируса Кузбасская митрополия призвала жителей области остаться дома. На официальном сайте митрополии появилось обращение на этот счет.

— Уважаемые соотечественники! Обычно на Радоницу тысячи наших земляков приходят в храмы и на кладбища. Убедительно просим всех в указанный день вновь воздержаться от посещения храмов, в которых заупокойные службы будут совершены исключительно при участии священнослужителей и церковнослужителей, обеспечивающих богослужебную жизнь общин.

Мы также призываем кузбассовцев воздержаться от посещения кладбищ до тех пор, пока на территории Кемеровской области действуют ограничительные мероприятия. Места захоронения наших близких также не останутся без внимания церкви: всем благочинным в митрополии дано поручение организовать общие панихиды на каждом кладбище в регионе. Как в храмах, так и на кладбищах поминовение всех усопших будет совершаться без участия мирян.

Понимая усталость и накопившееся напряжение, просим всех внять соборному голосу церкви и исполнить послушание. Давайте прислушаемся к рекомендациям, которые позволят помочь борьбе с эпидемией: чем дольше регион сможет избежать резкой вспышки заболеваемости, тем больше шансов на то, что наши близкие смогут сохранить своё здоровье и даже жизнь.